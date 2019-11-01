الأهلي يحسم ديربي جدة بثنائية

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق الأهلي فوزاً مهماً وغالياً على مضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف في مباراة التي أقيمت مساء اليوم الخمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للأهلي كلاً من عبد الفتاح عسيري (13)، عمر السومة (37)، فيما سجل للاتحاد مدافعه زياد الصحفي (71).

بهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده من النقاط إلى 17 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني “مؤقتاً”، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 10 نقطة ليبقى في المركز الـ 12 في ترتيب الدوري.