أنهت الإدارة العامة للبحوث والدراسات ٧ دورات بوزارة الصحة

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – الأخصائي طلال بن هيال العنزي : اقامت الإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة و بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب ( مركز التدريب ) وعلى مدار شهر كامل 7 دورات تحت مسمى: مبادئ وممارسة إدارة البيانات السريرية وتحليلها ، المقدمة في الإحصاء الحيوية ، ادارة بيانات البحوث الصحية ، التقييم العلمي للبحوث الصحية ، ما يبحث عنه المحررون والنظراء المرجعيين في المجلات العلمية ، مقدمة في الأبحاث السريرية ،كيف تنشر ورقة بحثية

و من جانبه قال د. إسماعيل حسن أبو رية مسئول قسم بناء القدرات البحثية عن استمرارهم بتنظيم مثل هذه الدورات ، بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه الدورات

موجهاً شكره لمديرة الإداره العامه للبحوث والدراسات ص . عذاري العتيبي على دعم فريق العمل ، متمنياً مزيداً من النجاح والتفوق للمشاركين بجميع الدورات.