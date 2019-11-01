أمير_عسير يحضر تدريبات #ضمك

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صحيفة الخليج الإلكترونية
ابها – سعيد الشهراني
ضمن جولات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لززيارة أندية المنطقة قام سموه مساء اليوم بزيارة لنادي ضمك وحضر تدريبات النادي واجتمع بلاعبي الفريق وقام بتحفيزهم وتشجيعهم على المواصلة والاجتهاد في مشوارهم الكروي وتحقيق نتائج جيدة ترضي عشاق ومحبي النادي .
الجدير ذكره ان ضمك الذي يتذيل ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط سيحل ضيفاً على الفيصلي الذي يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة .
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