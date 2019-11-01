شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بلجيكية تأمر حكومة بروكسل باستعادة سيدة وطفليها من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت محكمة في بروكسل، الحكومة البلجيكية، باستعادة امرأة، كان زوجها قد قاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، في سوريا، مع طفليها خلال 75 يوما.

وتنتظر المرأة التي تبلغ من العمر 23 عاما ، وطفلاها ، فرصة للعودة إلى بلجيكا من مخيم للنازحين في منطقة خاضعة للسيطرة الكردية، بشمال شرق سوريا.

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وقالت المحكمة الابتدائية في بروكسل ، إن الحكومة ستواجه غرامة يومية إذا لم تعد المرأة في الوقت الذي حددته المحكمة.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعد سجلا مشتركا لمكافحة الإرهاب في سبتمبر ملا في تسهيل الملاحقة القضائية والإدانة للمشتبه بأنهم متشددون ومن يعودون لبلادهم بعد القتال مع داعش في العراق وسوريا.

وتستهدف الخطوة أيضا تهدئة المخاوف المتعلقة بمصير مئات المواطنين الأوروبيين الذين حاربوا مع الدولة الإسلامية والذين ما زالوا محتجزين في العراق وسوريا.