شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فهد بن شتوي أستاذ التفسير بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتقل إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم الأربعاء، الشيخ المفسر الأستاذ الدكتور فهد بن شتوي الشتوي بعد معاناته من المرض.

يذكر أن الشيخ الشتوي رحمه الله هو أستاذ التفسير بجامعة أم القرى، ومدرس التفسير بجامع عائشة الراجحي، غفر الله له ورحمه وأكرم نزله ووسع مدخله.

وانهالت الدعوات عبر “تويتر”، من المغردين بعد تداول خبر وفاته، داعين له بالرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى من الجنان.

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كما تداول البعض رسالته في الماجستير من خلال الرابط التالي (هنا).