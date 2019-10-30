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وفاة فهد بن شتوي أستاذ التفسير بجامعة أم القرى

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فهد بن شتوي أستاذ التفسير بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

جدة -  

 

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتقل إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم الأربعاء، الشيخ المفسر الأستاذ الدكتور فهد بن شتوي الشتوي بعد معاناته من المرض.

يذكر أن الشيخ الشتوي رحمه الله هو أستاذ التفسير بجامعة أم القرى، ومدرس التفسير بجامع عائشة الراجحي، غفر الله له ورحمه وأكرم نزله ووسع مدخله.

وانهالت الدعوات عبر “تويتر”، من المغردين بعد تداول خبر وفاته، داعين له بالرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى من الجنان.

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كما تداول البعض رسالته في الماجستير من خلال الرابط التالي (هنا).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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