شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة سيدتى: النيابة العامة السعودية تأمر بالقبض على منتقبة أخلت بأداب الذوق العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجَّه النائب العام في السعودية، بإلقاء القبض على فتاةٍ، أخلَّت بآداب وشروط الذوق العام بقيامها بالرقص‎ بين مجموعة من الشبان والفتيات في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وذكرت مجلة "سيدتي" أثارت الشابة التي كانت ترتدي الزيَّ السعودي التقليدي بعباءتها السوداء ونقابها جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، حيث وثَّق مقطع فيديو قيامها بالرقص أمام مجموعة من زوار الفعالية.

ويُظهر مقطع الفيديو فتاةً ترقص بحماس واحتراف على أنغام الموسيقى في المكان، بينما يتجمع حولها عدد كبير من الشبان والفتيات لمشاهدة أدائها دون أي اعتراض من الموجودين.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو معلِّقين عليه، ومنقسمين في وجهات نظرهم حول تصرف الفتاة، حيث قال الغاضبون من تصرفها: إنها لم تحترم زيها التقليدي ولا خصوصية مجتمعها وعاداته وتقاليده.

وبهذا التوجيه، أصبحت الفتاة الراقصة مطلوبة لدى النيابة العامة بتهمة الإخلال بالآداب والذوق العام.