شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة متوفاة تنقذ حياة 7 أشخاص بالسعودية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الصحة السعودى، توفيق الربيعة، عن نجاح فريق طبى سعودى فى نقل أعضاء امرأة متوفاة دماغياً فى البلاد لسبعة مرضى فى واحدة من أندر عمليات التبرع بالأعضاء فى السعودية. وقال الربيعة عبر "تويتر"، ”امرأة متوفاة تنقد حياة سبعة أشخاص، تم نقل أعضاء مريضة ميتة دماغياً وبنجاح لسبعة أشخاص، تم تقسيم الكبد إلى جزئين وزراعتها لمريضين، تم زراعة كلى وبنكرياس لمريض، تم فصل الرئتين لمريضين، تم زراعة القلب لمريض، الكلية لمريض“.

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