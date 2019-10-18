قالت صحيفة "عاجل" السعودية نقلا عن مصادرها، اليوم الجمعة، إن مواطنا مصريا توفي حرقا مع طفليه داخل سيارته خارج النطاق العمراني لمدينة شقراء بمنطقة الرياض.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت، رفقة الدفاع المدني، حادثة احتراق سيارة خارج النطاق العمراني في مدينة شقراء، داخلها مقيم من الجنسية المصرية مع طفليه، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثث الثلاث في مستشفى شقراء.
من جانبها، ذكرت مصادر مقربة من المقيم المتوفى أنه كان يعاني من مشكلات عائلية قبل فترة، وأن زوجته مغربية تعمل في مدينة شقراء.
المصدر: صحيفة "عاجل" السعودية
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مصري وطفليه حرقا داخل سيارته بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.