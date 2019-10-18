وفاة مصري وطفليه حرقا داخل سيارته بالسعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الشرطة السعوديةوفاة مصري وطفليه حرقا داخل سيارته بالسعودية

قالت صحيفة "عاجل" السعودية نقلا عن مصادرها، اليوم الجمعة، إن مواطنا مصريا توفي حرقا مع طفليه داخل سيارته خارج النطاق العمراني لمدينة شقراء بمنطقة الرياض.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت، رفقة الدفاع المدني، حادثة احتراق سيارة خارج النطاق العمراني في مدينة شقراء، داخلها مقيم من الجنسية المصرية مع طفليه، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثث الثلاث في مستشفى شقراء.

من جانبها، ذكرت مصادر مقربة من المقيم المتوفى أنه كان يعاني من مشكلات عائلية قبل فترة، وأن زوجته مغربية تعمل في مدينة شقراء.

المصدر: صحيفة "عاجل" السعودية