مصرع أكثر من 30 معتمرًا في حادث مفزع بالسعودية

أعلنت وسائل إعلام سعودية، الأربعاء، مقتل أكثر من 30 معتمرًا في المملكة العربية السعودية، وإصابة 5 آخرين إصابات متفرقة.
ونشر موقع «سبق» السعودي، تقريرا عن الحادث الواقع على الكيلو 170 في طريق الهجرة، وأرفق التقرير بصور للحادث المفزع.
ونقلت الصحيفة السعودية عن مصدر قوله إن الحادث وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة.
وفاة معتمرين و إصابة آخرين في حادث مروري بطريق الهجرة بالمملكة العربية السعودية
وأشارت المصادر إلى أن النيران اشتعلت في حافلة المعتمرين، وأسفر الحادث عن وفاة أكثر من 30 شخصًا وإصابة 5 آخرين.
وقالت المصادر الأمنية إنه تم نقل المصابين والقتلى عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة ووادي الفرع.
ووصلت فرق المرور ودوريات الأمن إلى موقع الحادث، لمعرفة ملابسات تلك الحادثة والرجوع إلى سببها والمتورط فيها.
وفاة أكثر من 30 معتمرًا وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بطريق الهجرة.https://t.co/OzkLkeH0m5 pic.twitter.com/RR597mTQZ6
— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) October 16، 2019
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.