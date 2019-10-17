وفاة 35 معتمرا في حادثة سير بالسعودية









اسماء السيد - الرياض: توفي 35 معتمرا بعد اصطدام حافلة كانت تقلهم بمركبة ثقيلة في منطقة المدينة المنورة في السعودية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الخميس.

ونقلت الوكالة عن شرطة منطقة المدينة المنورة أن الحادث الذي وقع مساء الأربعاء نجم عن اصطدام حافلة بمركبة ثقيلة، ما أدى إلى وفاة 35 من ركابها واصابة 4 آخرين.

وقالت صحيفة سبق السعودية إن مستشفيين في المنطقة استنفرا لاستقبال المصابين بقيادة مدير التجمع الصحي بالمحافظة، كما باشرت فرق المرور ودوريات أمن الطرق التحقيق بالحادثة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية أن الحادثة وقعت بين مركبة وحافلة، تقل معتمرين من جنسيات مختلفة، فاشتعلت النيران في الحافلة، لتسفر عن وفاة أكثر من 30 شخصا، وإصابة خمسة آخرين، جرى نقلهم عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة.