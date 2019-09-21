همة حتى القمة: ثيمات وصور.. وانشودة "يا طويق"









اسماء السيد - احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ 89، يتبادل السعوديون عبارات التهنئة والصور على حساباتهم في التواصل الاجتماعي وتطبيقات التحادث، كما تنتشر ثيمات لصيقة بالمناسبة، وتبث أغنيات وطتية، جديدها هذا العام أغنية "يا طويق".

"الخليج 365" من دبي: كما في كل عام، تحتفل السعودية هذا العام باليوم الوطني الـ 89، ذكرى توحيد البلاد. وكما في كل عام، تترافق الاحتفالات بإطلاق العديد من جمل وتعابير التهنئة والثيمات المعبرة عن فخر السعوديين بوطنهم، واعتزازهم بقيادتهم.

ثيمات وصور

بهذه المناسبة، كانت الثيمات الأكثر انتشارًا ثيمات: "وطن المجد"، و"السعودية في قلوبنا"، و"وطن السلام"، وبلادي مناهر الهدى".

كذلك يتبادل السعوديون في ما بينهم، والسعوديون والخليجيون، الكثير من الصور المصصمة خصيصًا لهذه المناسبة.

أما أكثر عبارات التهنئة انتشارًا في هذه المناسبة فكانت: "فلتهنأ يا وطني بيومك المجيد"، و"وطني تسيل دمائي وروحي فداه مهما قدمنا له لن يكفي لنوضح محبتنا لترابه"، و"دام عزك يا وطن"، و"كل عام وأنت أغلى الأوطان"، و"وطني دمت شامخًا برايتك الخضراء"، و"يا وطنًا رسمت لأبنائه مستقبل العز والمجد والفداء"، و"منبر المجد محراب نتلوه من عقب الكدر والمصائب، نتلو رفيع المجد بسيوف وحراب"، و"وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه"، و"سارعي للمجد والعلياء".

أناشيد وطنية

إلى ذلك، يكثر في موسم الاحتفالات باليوم الوطني السعودي في كل عام بث الأغنيات المكتوبة احتفاءً بالمناسبة السعيدة. في هذا العام، أطلف الفنان عايض يوسف أغنية "يا طويق" التي كتب كلماتها الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، ولحنها الملحن العالمي ويليام روس. تقول الأغنية:

يا طويق .. كل الجبال تطيح من العين وأنت الذي تكبر

وشوف العبل والسدر والشيح عندي يساوي الذهب وأكثر

وريح النفل في ثياب الريح أطيب من المسك والعنبر

ياديرتي .. والغلا تسبيح سبحان من صورك وأبهر

العطف من غيرك التجريح والعز من دونك المظهر

لو تاسعك يالجبال ضلوع بنيت في الصدر قديّة

مدينة من شغف وولوع بموت .. وأنوارها حية

بالحيل مشروعنا مشروع هيبة وعز السعودية

منّاب ننزل نسير طلوع للشمس ما نتبع الفيّة

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شق الصخر .. شيّد البنيان وحوّل على الكايد وهدّه

والله ما للعمل عنوان غيره .. ولا في العطا ندّه

هذا متى عسكر الدخان جاه العدو صاغرٍ خدّة

يكفي محمد فخر واحسان يبني البنا وغيره يعدّه

باكر يعم الوطن هتان تبوك .. شرق العلا .. جدة

ياشيخنا يهتف الوجدان وهذا الجبل صوتك يرده

الله ثم الملك سلمان في اليسر وفـ ساعة الشدة

أما أغنية "في ذرا سلمان"، فهي إهداء من الإماراتيين للمملكة العربيةِ السعودية وشعبها في العام الماضي، يتم بثها في الإمارات والسعودية في هذا العام. وهي من كلمات الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وألحان خالد ناصر وعبدالله سالم النعيمي، وغناء عبدالله سالم النعيمي. تقول الأغنية:

أبشري يا دار بسيوفٍ خشوفي وانشري البسمه بوقفاتٍ أبيّه

في ذرا سلمان صار الوعد يوفي ودربنا ويّاه أمجادٍ غنيّه

وفي ذرا سلمان ما ترجف طروفي ولا يهاب الناس من غدر و بليّه

ودرب بن سلمان مجدٍ في صفوفي وفيه عزٍ للعرب أهل الحميّه

وفيه من حسم وصلابه ومعروفي طبع لمعزي وهل العوجا سميّه

طالب التنوير يبنيله حروفي صاغها محمد حروفٍ أبجديّة

دمت بن سلمان بالعليا شغوفي وللتوحد رايتك تسمو ثريّه

ونحن في صَفْك رجالٍ دوم نوفي نسل زايد إرث نتباهى بفيّه

الله يعلم كم على الشدّه نطوفي وللمرايل دوم فزعتنا قويّه