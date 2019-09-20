السعودية تحتفل بعيدها الوطني... همة حتى القمة









اسماء السيد - الرياض: تحتفل المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني الـ 89 تحت شعار "همة حتى القمة" وبإشراف الهيئة العامة للترفيه. ويتخلل الاحتفال باليوم الوطني السعودي مجموعة من الفعاليات للاحتفال بهذه المناسبة.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إطلاق ثلاثة عروض عالمية في الرياض وجدة والدمام، صممت خصيصاً لهذه المناسبة.

في العاصمة الرياض ستقام فعالية "طريق الهمة"، حيث سيكون الجمهور على موعد مع عرض ترفيهي يأخذ الحضور في رحلة فريدة تصور فيها جميع أنحاء المملكة.

وعلى كورنيش الحمراء بجدة ستقام فعالية "مملكة النجوم"، حيث ستطلق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر في وقت واحد مع التأثيرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر، وذلك يوم 23 سبتمبر من الساعة 8 إلى 10 مساء.

وفي الظهران إكسبوا بالدمام تقدم الشركة الأشهر في عروض السيرك العالمية "سيرك دو سوليه" عرضاً صمم خصيصاً لمناسبة اليوم الوطني السعودي ولمدة خمسة أيام.

وتشارك جامعة الأميرة نورة في الاحتفال باحتضانها فعالية "أوركسترا من الستين للحين".

الإمارات تحتفل

Advertisements

وانطلقت احتفالات العيد الوطني السعودي في أرجاء الامارات معبرة عن عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين.

احتفت مطارات الإمارات باليوم الوطني السعودي باستقبال الزوار السعوديين القادمين إلى الإمارات بالورود والهدايا التذكارية.

وفي دبي أعرب عدد من كبار المسؤولين في مطار دبي الدولي الذين استقبلوا الزوار عن تقديرهم لهذه المناسبة وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين.

... والبحرين

وتنظم هيئة البحرين للسياحة والمعارض مجموعة متميزة من الفعاليات احتفالاً باليوم الوطني السعودي.

وتأتي هذه الاحتفالات فى سياق ترسيخ أواصر الوحدة والانتماء بين الشعبين إلى جانب توطيد علاقات الأخوة والتعاون بينهما. وستتوزع تلك الفعاليات على عدة مناطق مختلفة.

وقال مستشار هيئة البحرين للسياحة والمعارض على حسن فولاذ: "تأتى هذه الفعاليات فى إطار مشاركة المملكة العربية السعودية يومهم الوطني، وفى سبيل تأكيد الانتماء والوحدة بين الشعبين الشقيقين إلى جانب توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، وبهذا المناسبة نهنئ الشعب السعودى الشقيق ونتمنى للمملكة مزيداً من الازدهار والنماء".

وأضاف قائلاً: "كما نرحب بجميع الزوار من المملكة لمشاركتنا الاحتفالات المتنوعة التى نقيمها طوال الاحتفالية من ألعاب نارية وعروض تقليدية ونشاطات متنوعة فى مختلف مناطق البحرين، ونتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات الزوار من داخل البحرين ودول الخليج المجاورة".