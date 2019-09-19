إطلاق أوبو رينو آيس.. أسرع هاتف يشحن في التاريخ

الخميس 19 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

بعد الإبهار الذي أحدثه سامسونج نوت 10 بلس Samsung Note 10+ فيما يخص قدرة شاحنه ذي الـ45 وات والقادر على شحن الجهاز بسعة بطاريته الكاملة في غضون 60 دقيقة يبدو أن شركة أوبو Oppo الصينية سوف تحقق رقما قياسيا جديدا في مجال سرعة الشحن.



فبحسب موقع engadget.com سوف تكون هواتف رينو آيس Reno Ace التي تحتضن بطاريات بقدرة 4000 ملي أمبير أول الهواتف الذكية المزودة بالشواحن فائقة السرعة التي تستطيع إعادة الشحن الكامل لسعة بطاريتها في غضون 30 دقيقة فقط.

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وأوضحت شركة أوبو Oppo الصينية أن هاتف رينو آيس Reno Ace المقرر الإعلان عنه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل سيزود بشاحن SuperVOOC 2.0 فائق السرعة يتميز بقدرة 65 وات يستطيع من خلالها إعادة شحن بطارية هاتف رينو آيس Reno Ace خلال نصف الساعة.

وأكدت أوبو Oppo أن شواحن SuperVOOC 2.0 الجديدة فائقة التطور سوف تكون مرافقة لهواتف الشركة الرئيسية من الطراز الأول، على أن تتواجد إصدارات أخرى من الشواحن السريعة مثل VOOC 4.0 بقدرة 30 وات القادر على شحن بطارية بسعة 4000 ملي أمبير بنسبة 100% خلال 73 دقيقة.