شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: مستعدون لاستخدام احتياطيات النفط عقب الهجوم على أرامكو السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطى النفطى الأمريكى الطارئ إذ لزم الأمر بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتى نفط فى السعودية. وقالت شايلين هاينز إن وزير الطاقة ريك بيرى "مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطى النفطى الاستراتيجى إذا لزم الأمر لتعويض أى تعطل فى أسواق النفط نتيجة هذا العدوان"

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