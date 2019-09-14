اخبار الخليج

حريق في مجمع أرامكو في السعودية إثر هجوم بطائرات مسيرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

أعلنت الداخلية ، أن السلطات تمكنت من إخماد حريق كبير نشب في معملين تابعين لشركة أرامكو، في مدينة بقيق في المنطقة الشرقية، في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وتقع مدينة بقيق على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب غربي الظهران في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ، وهي تحتوي على أكبر مصنع لمعالجة النفط في العالم. تتم معالجة معظم النفط السعودي المصدر من الخليج هناك.

للمزيد على يورونيوز:

سوميد المصرية وأرامكو السعودية توقعان اتفاقات لتوفير سعات تخزينية للسولار وللمازوت من حقول مصرية

تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب:

شاهد أيضا: السعودية: هجوم بطائرات مسيرة يستهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • الحكومة السودانية تعقد أولى جلساتها برئاسة عبد الله حمدوك

    الحكومة السودانية تعقد أولى جلساتها برئاسة عبد الله حمدوك

    شعار France 24 France 24
  • استنكار دولي وعربي بعد إعلان نتانياهو عزمه ضم غور الأردن فور إعادة انتخابه

    استنكار دولي وعربي بعد إعلان نتانياهو عزمه ضم غور الأردن فور إعادة انتخابه

    شعار France 24 France 24
  • العراق: 36 قتيلا على الأقل في حادث تدافع خلال تأدية مراسم عاشوراء في كربلاء

    العراق: 36 قتيلا على الأقل في حادث تدافع خلال تأدية مراسم عاشوراء في كربلاء

    شعار France 24 France 24

1

إلغاء

الإعدادات

Advertisements

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

السعودية: هجوم بطائرات مسيرة يستهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو

شعار France 24
France 24

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق في مجمع أرامكو في السعودية إثر هجوم بطائرات مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا