حريق في مجمع أرامكو في السعودية إثر هجوم بطائرات مسيرة

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أعلنت الداخلية السعودية، أن السلطات تمكنت من إخماد حريق كبير نشب في معملين تابعين لشركة أرامكو، في مدينة بقيق في المنطقة الشرقية، في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.
وتقع مدينة بقيق على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب غربي الظهران في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ، وهي تحتوي على أكبر مصنع لمعالجة النفط في العالم. تتم معالجة معظم النفط السعودي المصدر من الخليج هناك.
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السعودية: هجوم بطائرات مسيرة يستهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.