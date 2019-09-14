دبي - بواسطة محمد فارس تسريب تطبيق الكاميرا لهاتف جوجل بيكسل 4 المُنتظر © Tech World قدمت بواسطة

لا يَمُرّ أسبوع إلّا وهناك بعض التسريبات والتقارير حول هاتف جوجل القادم بيكسل 4 ، وهذه المرة لا يتعلق الأمر بمواصفات الجهاز، بدلًا من ذلك تم تسريب الإصدار الجديد من تطبيق الكاميرا والقادم مع الهاتف المذكور.

من ناحيته هذا التسريب يُقدّم لنا لمحة كاملة عن واجهة التطبيق المُعاد تنظيمها وتصميمها بشكل كامل.

وأبرز شيء ستُلاحظه في تطبيق الكاميرا صاحب الإصدار القاجم 7.0، أن جوجل اعتمدت بشكل كامل على الأيقونات الدائرية.

كذلك، النسبة الافتراضية لشاشة التصوير أصبحت 16:9 وهي النسبة بالعرض الكامل، على الرغم من أنه مايزال بإمكانك العودة لنسبة 4:3.

ومن التغيّرات الجذرية في الواجهة، كلٍ من زر الوصول السريع للفلاش والمؤقت وتنقيح الوجه تم نقلهم من الصف العلوي للواجهة إلى اختصار مُجمّع على شكل سهم لأسفل مكانه في الأعلى.

وفي الجزء السفلي من الواجهة، لم يتغير شيء آخر غير تحريك مجموعة أوضاع الكاميرا أسفل زر الغالق.

فيما يخص الإضافات الجديدة، إن كنتم تتذكرون حيث في تحديث سابق للتطبيق تم إزالة ميزة الضغط المستمر على زر التصوير لالتقاط مجموعة من الصور. الآن، ومع هذه النسخة المُسرّبة أصبحت الميزة متاحة مرة أخرى، فضلًا عن إمكانية التقاط مقطع فيديو قصير وبنفس الكيفية.

وفي إعدادات الإصدار 7.0 من تطبيق الكاميرا المُسرّب، ظهر إدخال جديد يسمى “التدريب على الكاميرا”.

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بحيث يؤدي إيقاف تشغيله إلى إخفاء نصائح مثل “Try Night Sight” أو “Try Portrait Mode” التي تظهر تلقائيًا وفقًا للإضاءة والموضوع في عدسة الكاميرا.

ومن المثير للاهتمام، أن التحديث المُرتقب يستهدف مستخدمي نسخة نظام أندرويد 9.0 وليس أندرويد 10 الجديد.

أخيرًا، لا يزال هناك وقت حتى نرى جوجل تدفع بالمزيد من التغيّرات على التطبيق، كذلك من المحتمل جدًا أن يكون هذا التسريب ما هو سوى لمحة مبكرة، لذلك ممكن أن نرى تغيّرات وإضافات أخرى مع الإطلاق الرسمي لهاتف بيكسل 4.

المصدر:

XDA

التدوينة تسريب تطبيق الكاميرا لهاتف جوجل بيكسل 4 المُنتظر ظهرت أولاً على عالم التقنية.