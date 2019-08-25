تعرف على حقيقة وفاة الشيخ ماهر المعيقلي

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الأحد 25 أغسطس 2019

الشيخ ماهر المعيقلي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

ماهر المعيقلي الشيخ السعودي المعروف بصوتة الجهوري والجميل والذي عرفه الكثيرون من المسلمون في الوطن العربي والخليج والعالم, وسوف نتحدث قليلاً عن بعض من معلومات الشيخ ماهر المعيقلي.

الشيخ ماهر المعيقلي : نتعرف على الشيخ المعيقلي : ماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي، إمام المسجد الحرام, وهو من مواليد 7 يناير 1969.

وله العديد من الفيديوهات الأشرطة الإسلامية الموزعة في انحاء العالم, ويستمعه الكثيرون ممن يريدون الحفظ وكذلك التعرف على التلاوة الصحيحة لما يجيدها وكذلك لما له نبرته في التلاوة.

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حفظ القرآن الكريم ودرس كلية المعلمين في المدينة المنورة وتخرج منها معلماً لمادة الرياضيات وانتقل للعمل بمكة المكرمة معلماَ ثم أصبح مرشداَ طلابياَ في مدرسة “الأمير عبد المجيد” بمكة المكرمة. حاصل على درجة الماجستير بتاريخ 1425 هـ في فقه الإمام أحمد بن حنبل في كلية الشريعة بجامعة أم القرى وحصل على درجة الدكتوراه في التفسير، ويعمل كأستاذ مساعد بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى ويشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

ويبحث الكثيرون على بعض النتائج الخاصة بالشيخ حيث يبحث الكثيرون على ((ماهر المعيقلي mp3 ماهر المعيقلي سورة البقرة ماهر المعيقلي سمعنا ماهر المعيقلي الكهف ماهر المعيقلي سورة مريم ماهر المعيقلي سورة يوسف ماهر المعيقلي يس ماهر المعيقلي الأغاني)).

تناقلت بعض الصفحات في السوشيال ميديا اخبار تحدثت عن وفاة الشيخ وامام المسجد الحرام ماهر المعيقلي, وهو ماتم نفيه في حينه, وكانت تلك الصفحات عبارة عن صفحات مزورة وكذلك صفحات لا صحة لها من الحقيقة.

ونحن في الصفحة العربية ننفي الأخبار المتداولة على بعض الأئمة وكذلك الشيوخ وايضاً المعروفون حول الأخبار الكاذبة في نشر الشائعات حول الوفاة والموت وهو مانتمنى للجميع بان يتحروا المصداقية في نشر وكذلك نقل الأخبار.

ويمكن للجميع معرفة تفاصيل حياة ماهر المعيقلي من خلال الصفحة الخاصة به عن طريق ويكيبيديا وهو مكان للتعرف على العديد والملايين من الشخصيات العربية والعالمية