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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر ضبط وإحضار بحق شخص رصدت وحدة الرصد في النيابة العامة قيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه في توتير يظهر فيه استخدامه لأحد الأطفال وهو يهدد ويتوعد بسلاح أبيض ويسيء للتعليم.
ونظرًا لأن هذه هذه السلوكيات تنطوي على أفعال مجرمة طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلاً عما يولده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح الكراهية للأخر، وانتهاك لبراءة الطفولة، فقد وجّه “المعجب” باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات من #النيابة_العامة بالقبض على شخص أساء إلى #التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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