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10 معلومات عن الأميرة دينا زوجة عاهل الأدرن السابق.. نسبها من الأشراف وعملت بجامعة القاهرة

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الأميرة دينا عبد الحميد دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press الأميرة دينا عبد الحميد

أعلن الديوان الملكي الأردني صباح اليوم وفاة الأميرة دينا عبد الحميد، أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال، وهي الأميرة الهاشمية التي يعود نسبها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونعى الديوان الملكي الأردني في بيان له وفاة الأميرة الهاشمية، وكتب: "بمزيد من الحزن والتأثر، المغفور لها بإذن الله سمو الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله، والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء في عمان".

ومن المقرر أن يشيع جثمان الأميرة دينا ظهر اليوم الأربعاء، إلى مثواها الأخير بالمقابر الملكية في مراسم خاصة.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن حياة الأميرة الهاشمية دينا عبد الحميد، التي توفت عن عمر ناهز الـ89 عامًا:

Queen Dina of Transjordan, first wife of King Hussein, during a visit to Cairo. Queen Dina of Transjordan, first wife of King Hussein, during a visit to Cairo.

- ولدت الأميرة دينا في القاهرة عام 1929.

- يعود نسب الأميرة الهاشمية إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي ابنة الشريف عبد الحميد بن محمد عبد العزيز العون، وكان يسمح باقتران اسمها بلقب "شريفة مكة" باعتبارها سليلة للحسن بن علي بن أبي طالب.

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- سافرت الأميرة دينا إلى إنجلترا، وتخرجت في جامعة كامبريدج، وحينما عادت إلى القاهرة مرة أخرى عملت أستاذة في الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة.

Queen Dina of Jordan and her husband Hussein Ibn Talal, King of Jordan, 20, smile as they pose for the photographer in their London hotel suite. King of Jordan came to power 02 May 1953 and married Princess Dina in 1955 but their marriage was dissolved. (Photo by JOHN EGGITT / AFP) (Photo credit should read JOHN EGGITT/AFP/Getty Images) Queen Dina of Jordan and her husband Hussein Ibn Talal, King of Jordan, 20, smile as they pose for the photographer in their London hotel suite. King of Jordan came to power 02 May 1953 and married Princess Dina in 1955 but their marriage was dissolved. (Photo by JOHN EGGITT / AFP) (Photo credit should read JOHN EGGITT/AFP/Getty Images)

- التقت بالملك حسين لأول مرة في العام 1952 في منزل أحد الأقارب بلندن، وحينما عادت إلى القاهرة زارها الملك حسين بعد ذلك في منزلها بمنطقة المعادي.

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UNSPECIFIED - JUNE 17: 17Th Of July 1957. King Hussein Of Jordan And Princess Sharifa Dina Bint Abdul Hamid (Photo by Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images) © 1957 Keystone-France UNSPECIFIED - JUNE 17: 17Th Of July 1957. King Hussein Of Jordan And Princess Sharifa Dina Bint Abdul Hamid (Photo by Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images)

- بعدما اعتلى الملك حسين عرش الأردن، أعلنت والدته الملكة زين خطوبته على الأميرة دينا.

(Original Caption) Photo shows Jordan's King Hussein with his new bride, Queen Dina, at a reception after their recent marriage. the new Queen cuts immense four layer wedding cake as the bridegroom (right) and Sherif Hasan (left), the Queen's uncle, watch. (Original Caption) Photo shows Jordan's King Hussein with his new bride, Queen Dina, at a reception after their recent marriage. the new Queen cuts immense four layer wedding cake as the bridegroom (right) and Sherif Hasan (left), the Queen's uncle, watch.

- تزوجت الأميرة دينا من الملك حسين في العام 1955، وكانت أكبر سنًا منه، فكان عمرها 26 عامًا بينما الملك حسين في التاسعة عشر.

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- تميزت الأميرة دينا بشخصيتها القوية، وهو ما لم يرضي والدة الملك حسين، حيث اعتبرت ذلك تهديد لمكانة ابنها الملك. 

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- في العام 1956 أنجبت ملكة الأردن ابنتها الأميرة عالية.

- وبعد عام من إنجاب ابنتها الأميرة عالية، انفصلت بالفعل عن الملك حسين في العام 1957، ويرجح ذلك بأن الطلاق تم بتحريض من الملكة زين والدة الملك حسين.

Pre-Wedding photograph of King Hussein of Jordan and Princess Dina bint 'Abdul-Hamid. Dated 1955. (Photo by: Photo 12/UIG via Getty Images) Pre-Wedding photograph of King Hussein of Jordan and Princess Dina bint 'Abdul-Hamid. Dated 1955. (Photo by: Photo 12/UIG via Getty Images)

- وفي العام 1970 تزوجت الأميرة الهاشمية دينا من صلاح التعمري، مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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