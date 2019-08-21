10 معلومات عن الأميرة دينا زوجة عاهل الأدرن السابق.. نسبها من الأشراف وعملت بجامعة القاهرة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press الأميرة دينا عبد الحميد

أعلن الديوان الملكي الأردني صباح اليوم وفاة الأميرة دينا عبد الحميد، أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال، وهي الأميرة الهاشمية التي يعود نسبها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونعى الديوان الملكي الأردني في بيان له وفاة الأميرة الهاشمية، وكتب: "بمزيد من الحزن والتأثر، المغفور لها بإذن الله سمو الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله، والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء في عمان".

ومن المقرر أن يشيع جثمان الأميرة دينا ظهر اليوم الأربعاء، إلى مثواها الأخير بالمقابر الملكية في مراسم خاصة.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن حياة الأميرة الهاشمية دينا عبد الحميد، التي توفت عن عمر ناهز الـ89 عامًا: