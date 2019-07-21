القبض على قائد مركبة سرق شنطة امرأة وأسقطها أرضًا في #الرياض (فيديو)

صحيفة الخليج الالكترونية

ألقت شرطة الرياض القبض على اللص الذي سرق حقيبة امرأة وهي تسير في أحد شوارع حي الشفا جنوب العاصمة بطريقة مروعة، ما تسبب في سقوطها وارتطامها بالأرض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة بسلب حقيبةٍ يدوية من امرأة وهي تسير على قدميها بأحد الطرق بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض ما نتج عنه سقوطها وتعرضها لكدمات وإصاباتٍ متفرقة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض عن كشف هوية المتهم والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثالث من العمر)، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

Advertisements

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.