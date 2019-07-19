وذكرت وسائل إعلام محلية، أن محافظة ينبع تعرضت اليوم الجمعة، لرياح شديدة تصل سرعتھا لنحو 26 كم في الساعة.
ونقلت الرياح العاصفة أجساماً ثقیلة ورمت بھا على مبان ومركبات كانت متوقفة، وأحدثت بھا عدة أضرار وتلفیات.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها يفيد باستمرار نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مصحوبة بسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة، تشمل: (ينبع، ووادي الفرع، وبدر)؛ موضحة أن الحالة ستستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة. وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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