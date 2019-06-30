رهف القنون تستعين بزوج كيم كارداشيان للرد على السعودية (فيديو)

وأعادت رهف القنون، اليوم الأحد، نشر مقطع فيديو على شكل "جيف"، لمغني الراب المشهور، كاني ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقة باللغة الإنجليزية: "هذه ردة فعلي عند سماع أحدهم يقول إن للمرأة السعودية حقوقا".
وأصبحت تغريدات رهف محط أنظار العالم، وذلك بعد تسليط الإعلام الضوء على حادثة هروبها من عائلتها والضجة التي تلتها، وعدم رغبتها في العودة إلى وطنها السعودية لغياب حقوق للمرأة هناك وخشية من الانتقام منها، حسب ما صرحت به.
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