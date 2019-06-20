فلكية_جدة: هذه حقيقة ضرب كويكب لـ #الكرة_الأرضية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، عدم صحة المعلومات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق عالمي، والتي تشير إلى أن الكويكب 2006 QV89 سوف يصطدم بالكرة الأرضية في التاسع من سبتمبر المقبل.

وقال: يجب التأكيد على أنه لا توجد بيانات علمية تشير إلى أن ذلك الكويكب سيصطدم بالأرض في التاريخ المذكور.

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وأضاف: يصنف الكويكب 2006 QV89 البالغ قُطره 30 مترًا حاليًا، بأنه لا يمثل «خطرًا»؛ حيث تشير الحسابات التي أجراها مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة «ناسا» منذ مطلع شهر يونيو 2019، إلى أن الكويكب 2006 QV89 سيعبر قرب الأرض من مسافة 7.500.000 كيلومتر («+») أو («- «) 10 مليون كيلومتر.

وتابع: خلال عبور الكويكب 2006 QV89 سيكون لمعانه الظاهري (+ 21.9)؛ مما يعني أن تلك الصخرة الفضائية ستكون خافتة للغاية؛ بل ولن تكون مرئية لمعظم التلسكوبات، باستثناء بعض تلسكوبات المراقبة الضخمة.وفقا لـ”المدينة”