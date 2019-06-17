دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للحاسب المحمول ZenBook 14 ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة Asus جهاز الحاسب المحمول ZenBook 14 للسوق السعودي بسعر 4999 ريال، حيث جاء بمميزات ومواصفات تجعل منه البديل الأمثل لجهاز ماك بوك آير.

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يعد جهاز حاسب ZenBook 14 المحمول من شركة Asus البديل الأنسب لجهاز ابل ماك بوك آير لكن مع نظام تشغيل ويندوز، حيث قدمت Asus هذا الإصدار بتصميم أنيق مع أعلى جودة تصنيع، كما يأتي الحاسب بلوحة مفاتيح بتصميم ممتاز مع مجموعة من المواصفات التي نستعرضها في السطور القادمة بعد التجربة العملية للجهاز.

مواصفات جهاز ZenBook 14

شاشة IPS مميزة بحجم 14 إنش، وجودة عرض 1920 في 1080 بيكسل

الجيل الثامن من معالجات إنتل Core i7-8565u

سعة تخزين 512 جيجا بايت في NV Me SSD، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في LPDDR3

تصميم Ergo الذي يدعم رفع لوحة المفاتيح لتجربة أفضل في الكتابة

تحسينات في نظام التبريد

كاميرة مدمجة للمكالمات

بطارية بقدرة 50Wh مع شاحن بقدرة 65W.

منافذ HDMI مع USB فئة C، يدعم الإتصال بتقنية Wi-Fi 802.11AC، والبلوتوث 5، مع قارئ Micro SD

تصميم جهاز ZenBook 14

يأتي حاسب ZenBook 14 بتصميم أنيق خفيف الوزن 1.2 كجم وسماكة 15.9مم فقط مما يجعله الإختيار الأنسب للتنقل وإدارة الأعمال بدون أي مشاكل، كما تدعم Asus هذا الإصدار بكرت شاشة منفصل GeForce MX.

أيضاً يضم جهاز ZenBook 14 اثنان من السماعات في الجهة السفلية إلى الأمام وهو بالتأكيد لا يعد الموقع الأمثل للسماعات، كما يدعم الجهاز التحديث في سعة NV Me SSD التخزينية فقط، إلا أن إتصال الرام بشكل مباشر مع اللوحة الأم يعوق تحديث الذاكرة العشوائية.

ويتميز حاسب ZenBook 14 بتصميم معدني فاخر بأعلى جودة تصنيع مميز باللون الأزرق مع الذهبي، كما يتميز بتصميم ذكي يدعم رفع لوحة المفاتيح بنسبة بسيطة عند فتح غطاء الحاسب، وهي من المواصفات التي تقدم في العديد من أجهزة Asus المحمولة المخصصة للألعاب أو الأجهزة التقليدية أيضاً.

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من جانب أخر لا يأتي الحاسب بالمواصفات المثالية في منافذ الإتصال، حيث تقدم Asus في محتوى الصندوق USB إلى منفذ الشبكة، كما يضم الجهاز منفذ USB 3.1 فئة A، مع USB-C بقدرة 10 جيجا، إلى جانب موصل HDMI، كما يأتي الحاسب بمدخل 3.5مم للسماعات، وأيضاً microSD إلا أنه ليس الإختيار الأفضل بالتأكيد في الذاكرة الخارجية، أيضاً يفتقر هذا الإصدار لمنفذ Thunderbolt 3.

وقد تفوقت Asus في تصميم الممتاز للوحة المفاتيج في جهاز الحاسب المحمول ZenBook 14، حيث يدعم تصميم لوحة المفاتيح مع إرتفاع اللوحة عند فتح الغطاء تجربة ممتازة في الكتابة على الحاسب كما تأتي لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية تدعم أيضاً تصميم مميز جداً للكتابة بشكل سلس في الإضاءة المنخفضة.

أيضاً تأتي الفارة في حاسب ZenBook 14 بتجربة مميزة لا تقل كفاءة عن لوحة المفاتيح، إلا أن مع المساحة المتوفرة في تصميم الحاسب كان من المتوقع أن تتميز الفارة بحجم أكبر.

شاشة ZenBook 14

تصميم شاشة ZenBook 14 المميز بحجم 14 إنش مع جودة عرض 1920 في 1080 بيكسل، وهي شاشة بتقنية IPS تأتي بنموذج لامع أو أخر معتم في الشاشة، حيث تقدم الشاشة تجربة ممتازة في الرؤية مع عمق اللون الأسود وألوان مميزة تتوافق بشكل رائع مع عرض الوسائط بآداء ممتاز.

كما يتخطى sRGB نسبة 90% وهي نسبة ممتازة، بينما يأتي Adobe RGB بنسبة 60% وهي مواصفات ليست مثالية بالتأكيد، إلا أنها تدعم المستخدم في تحرير الصور والفيديو من خلال الشاشة بشكل جيد.

الصوتيات في ZenBook 14

يتميز جهاز ZenBook 14 بآداء مرتفع في الصوتيات إلا أن bass لا يأتي بآداء قوي في الحاسب حيث كان من المتوقع أن يقدم المضخم آداء أفضل في الصوتيات.

آداء حاسب ZenBook 14

يمكن لحاسب ZenBook 14 أن يدعم المستخدم بشكل جيد في المهام اليومية من تصفح الإنترنت وفتح أكثر من 10 تبويبات في المتصفح، أو مشاهدة محتوى الفيديو، كما يمكن أن يقدم الدعم الجيد للمستخدم في مهام المونتاج وبعض الألعاب إلا أن هذه المهام تتطلب خفض الإعدادات بالتأكيد.

أيضاً في التجربة العملية لآداء الحاسب في تصدير محتوى الفيديو بدقة 1080 بيكسل في برنامج المونتاج إستغرق الحاسب بعض الوقت لذا لا يقدم آداء مثالي في المونتاج.

من جانب أخر تراوحت درجة الحرارة في لوحة المفاتيح وأسفل الحاسب بين 30 إلى 45 درجة، وقد قدم المعالج آداء مستقر في التجربة العملية للحاسب إلى أن مع تخطى الحاسب 85 درجة مئوية بدأ CPU في تقديم آداء غير مستقر عند هذه المرحلة، أيضاً جاءت كرت الشاشة بآداء جيد جداً بشكل عام.

بطارية ZenBook 14

تعد البطارية أحد المواصفات المبهرة في حاسب ZenBook 14، فمع الإستخدام وضبط مستوى الإضاءة عند 60%، والإتصال بشبكات WiFi وتصفح الإنترنت، ومشاهدة بعض من محتوى الفيديو يمكن للحاسب أن يدعمك بعمر شحن يصل إلى 10 ساعات، ومع الإستخدام المكثف للحاسب ومهام المونتاج وصل عمر الشحن إلى 3 ساعات.

هذا الموضوع مراجعة للحاسب المحمول ZenBook 14 ظهر على التقنية بلا حدود.