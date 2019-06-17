دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سماعة Bose 500 اللاسلكية تأتي بمميزات منافسة لسماعة AirPods ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Bose لاحقاً هذا العام لإطلاق سماعة Bose 500 اللاسلكية إلى الأسواق، والتي تأتي بمواصفات تدعمها في التنافس مع سماعة ابل اللاسلكية AirPods.

قدمت شركة Bose مؤخراً سماعة Bose 700 التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 400 دولار، والتي تتوفر في الأسواق بدءاً من 30 من يونيو، كما أعلنت الشركة أيضاً عن الجيل الجديد من السماعات اللاسلكية في سماعة Earbuds 500 التي تنطلق لاحقاً هذا العام بمواصفات وتصميم منافس لسماعة AirPods.

وتشير التوقعات إلى أن Bose تبدأ شحن سماعة Earbuds 500 إلى الأسواق قبل نهاية هذا العام، إلا أن مواصفات السماعة اللاسلكية تجعلها أحد الإصدارات التي تستحق الإنتظار، حيث تأتي بتصميم يدعم الرياضيين بشكل جيد، مع تصميم أكثر راحة وآداء مميز أيضاً.

بالتأكيد هناك جانب سلبي في السماعة، حيث تأتي بحافظة مميزة بتصميم كبير الحجم، إلا أن سماعة Earbuds 500 تتميز بتصميم صغير الحجم جداً، كما أنها مميزة بتصميم خفيف أيضاً ليقدم أفضل تجربة للمستخدم على مدار اليوم.

ولقد قدمت شركة Bose تجربة عملية لسماعة Earbuds 500 اللاسلكية عند الإعلان الرسمي، حيث تتميز السماعة بتصميم صغير بالفعل يتوافق بشكل جيد مع الأذن، إلا أن هذا النموذج كان النموذج الأولي للشركة، حيث من المقرر أن تضيف بعض التحسينات عند بدء شحن السماعة اللاسلكية إلى الأسواق.

ومن المقرر أن تنطلق سماعة Earbuds 500 بثلاثة إختيارات في الألوان بين الأسود، الأزرق إلى جانب والأبيض، أيضاً من المتوقع أن تدعم البطارية هذا الإصدار في الإستمرار بعمر شحن يصل إلى 5 ساعات، كما تدعم الشحن عبر منفذ USB-C.

Advertisements

كما يحاكي هذا الإصدار ما قدمت Bose من مواصفات في سماعة SoundSport Free التي جاءت بملف تعريفي للصوتيات يتيح ميزة الضبط في الأماكن المفتوحة لدعم الرياضيين بتجربة صوتية مميزة في المواقع التي تتميز بالكثير من الضوضاء.

من جانب أخر تأتي سماعة Earbuds 500 بتصميم ضد التعرق والماء أيضاً، كما تشير بعض التوقعات إلى أن تصميم السماعة مقاوم للماء إلا أنها لن تدعم المستخدم تحت الماء بالتأكيد نظراً لإشارات البلوتوث التي لا تنتقل تحت الماء.

وتقدم Bose سماعة Bose 500 أيضاً ببعض المميزات التي قدمت في سماعة Bose 700، ومنها تقنية Bose AR أو المنصة المميزة بتقنية الواقع الصوتي المعزز، كما تأتي السماعة بميزة التحكم باللمس، وتدعم مساعد جوجل الإفتراضي أو Alexa من امازون.

ولقد أشارت شركة Bose إلى أن السماعة ستأتي بميزة صوتيات ستريو عند إجراء المكالمات الصوتية، لكن يبقى مستوى تسعير السماعة وموعد إنطلاقها إلى الأسواق بشكل محدد من التفاصيل التي لم يكشف عنها حتى الآن، لذا نترقب مزيد من التفاصيل من Bose لاحقاً.

المصدر

هذا الموضوع سماعة Bose 500 اللاسلكية تأتي بمميزات منافسة لسماعة AirPods ظهر على التقنية بلا حدود.