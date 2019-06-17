دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بعد الهاتف القابل للطي.. سامسونج تقوم بتطوير الهاتف المنزلق

يبدو أن شركة سامسونج لا تنوي التوقف عن إطلاق الهواتف الذكية ذات التصميمات غير الاعتيادية، فبعد إطلاقها الهاتف القابل للطي قبل عدة أشهر، ها هي تقوم حاليًا بتطوير ما يُعرف باسم جالاكسي المنزلق.

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ووفقًا لما جاء في تقارير تقنية، فإن الشركة الكورية الجنوبية قد كشفت مخططات أولية للهاتف الجديد، والذي يتضاعف حجم شاشته من خلال الانزلاق بشكل عمودي.

وقالت التقارير أن الهاتف يبدو شكله عاديًا وتقليديًا عندما تراه للوهلة الأولى، إلا أنه يخفي بداخله شاشة منزلقة أو منسدلة، مضيفة أن الجزء العلوي منه يتضمن كاميرا أمامية وسماعة أذن قابلة للتمدد خارج الهاتف الذكي.

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وأشارت التقارير إلى أن أن سامسونج كانت تقدمت للحصول على براءة اختراع لهذا الهاتف في نوفمبر الماضي، ويبدو أن وصولها إلى مرحلة متقدمة في تطويره، هي ما دفعتها للإعلان عنه مؤخرًا.

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ولكن على الرغم من هذا، إلا أن العديد من الخبراء شككوا في إمكانية تطوير هاتف جالاكسي المنزلق قريبًا، بحسب ما ذكرت هذه التقارير، وذلك بسبب توقعات بحدوث مشاكل تتعلق بالثبات والاستمرارية، خاصة فيما يتعلق بآلية الانزلاق وحماية الشاشةالمزيد:

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