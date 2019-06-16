حديقة أبها الجديدة بثوبها الجديد بين جودة الخدمات وتنوع الترفيه

نجود علي

حققت حديقة أبها الجديدة مطالب الزوار القادمين إلى زيارة أبها ومطالب الأهالي من توفير الجودة الشاملة للخدمات الترفيهية.

تنوعت تلك الخدمات في تجديد شامل وصيانة بالكامل للمرافق داخل حديقة أبها الجديدة وإيجاد جلسات خاصة بالزائر تحمل الخصوصية للزوار مع توفير المطاعم و مواقع الكافي المتميزة ذات الإطلالة على بحيرة السد المائية و مواقع للمهيلة بين الاشجار ذات الامتداد الشاسع ذو إطلالة على البحيرة ، وإيجاد أحدث الألعاب الإلكترونية في صالة متميزة إلى جانب صالة بلايستيشن خاصة للشباب والشابات.

وتعكف شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي والمطور لحديقة أبها الجديدة على جلب المزيد من مواقع الكافي والمطاعم الفاخرة للحديقة مع توفير الخدمات العامة للزوار .

وتم إيجاد مسرح مطل على البحيرة المائية وصيانة كافة الملاهي ومما جعلها تيميز بذلك التنوع الذي يأخذك داخل الملاهي .

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الجديد بالذكر تعكف شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات بشراكة مع هيئة الترفية وهيئة الثقافة في إيجاد برامج قادمة إلى جانب التعاون المشترك السابق مع الثقافة والفنون بأبها في إطلاق فعاليات ليالي أبها الرمضانية الشهر الماضي كان لها الحضور الجيد ، وتنفيذ رزمة أخرى لفعاليات عيد الفطر كان لها الحضور الكثيف منذ أول يوم في أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام .

وتؤكد شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات بأن الفترة المقبلة ستكون شاهد على تقديم الكثير والكثير من الفعاليات والأنشطة والبرامج المتنوعة للزوار القادمين الي عسير وتحديد مدينة أبها في موقع حديقة أبها الجديدة ذات الإطلالة المميزة على بحيرة السد ولقربها من منتجع أبها الجديدة السياحي الذي يميزه فندق قصر أبها والفلل والشقق المفروشة المتميزة وجانب محطة التلفريك التي تأخذك من الموقع إلى أعلى قمم مدينة أبها مرور بجبل نهران وجبل أبو خيال والجبل الأخضر والعودة إلى حديقة أبها الجديدة.

ولعل ما يميز حديقة أبها الجديدة وجود أسعار تذاكر مخفضة لم يسبق له مثيل مقارنة عن الأعوام الماضية والتي تصل أسعار التذكرة الواحدة من خمسة ريال إلى عشرة ريال فقط في تحديد مسار اللعبة الواحدة من بين العشرات من الألعاب الأخرى.

شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات تدعو عموم الزوار القادمين إلى منطقةعسير ومدينة أبها بالتحديد زيارة حديقة أبها الجديدة ومشاهدة الفعاليات والأنشطة والمدينة الترفيهية والملاهي والمطاعم ومواقع الكافي ذات الإطلالة الجميلة على البحيرة المائية والتجول في ممرات الحديقة ذات الامتداد الشاسع والمميز والدعوة عامة.