هواوي تطلق هاتفها الذكي Mate 20 X 5G الجديد

أطلقت شركة هواوي هاتفها الذكي Mate 20 X 5G الجديد، بشاشة OLED قياس 7.2 بوصة بدقة 1080×2244 بيكسل مع معالج Kirin 980 ومودم الجيل الخامس 5G، الذي قدمته الشركة الصينية في هاتفها القابل للطي Mate X، في فبراير (شباط) الماضي.

ويعتمد الهاتف الجديد على نظام أندرويد 9.0 (Pie) مع واجهة المستخدم EMUI 9، وكاميرا رئيسية ثلاثية تعمل بدقة 40 و20 و8 ميغابيكسل وأخرى أمامية بدقة 24 ميغابيكسل مع دعم تقنية HDR.

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 6 غيغابايت والذاكرة الداخلية 128 غيغابايت، ويمكن توسيع مساحة التخزين عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية بسعة حتى 256 غيغابايت.

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وتروج الشركة للهاتف الذكي الجديد من خلال بطارية بسعة 4200 ميللي أمبير ساعة، يمكن شحنها بتقنية الشحن السريع هواوي 40 Watt SuperCharge.

ويدعم الهاتف الجديد العديد من التقنيات المتطورة مثل نظام اتصالات المجال القريب NFC وتقنية البلوتوث 5.0 ومنفذ USB 3.1-C.

ويتوفر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ولم تفصح الشركة عن أسعاره في أسواق المنطقة العربية.