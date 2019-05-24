دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اختراع جديد يقضي على الأرق بشكل نهائي

يعد الأرق أو اضطراب النوم من أكثر المشاكل الطبية شيوعًا في العالم، والتي يعاني منها الكثيرون، وتؤثر على صحتهم بشكل عام، ولكن يبدو أن العلماء قد توصلوا أخيرًا إلى علاج نهائي له.

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حيث ذكرت تقارير أن مجموعة من العلماء الروس قاموا بتطوير جهاز يمنع اضطرابات النوم، ويساعد الإنسان على النوم بشكل طبيعي.

الاختراع الجديد الذي طوره علماء من معهد الجهاز العصبي والفيزيولوجيا العصبية في الأكاديمية الروسية للعلوم، يحمل اسم EcoSleep، وهو عبارة عن جهاز صغير يقوم بتوليد نبضات كهرومغناطيسية منخفضة التردد، ما بين 1 إلى 40 هيرتز.

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وبحسب ما قاله أحد العلماء المشاركين في تطوير هذا الجهاز، فإن الترددات الصادرة عنه، والتي ترتفع وتنخفض أثناء النوم، فهي تتحكم في جميع مراحل النوم، كما أنها تساعد الإنسان أيضًا على الاستيقاظ دون أن يعاني من أي مشاكل.

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وأشارت التقارير إلى أن عدد من الفنادق أبدت اهتمامها بالجهاز الجديد، حيث يتوقع خبراء أن يلاقي الجهاز طلبًا كبيرًا لدى الأشخاص الذين يسافرون بشكل متكرر مع تغيير المناطق الزمنية.

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