ماذا قال مقتحم الحرم المكي في "العاصوف" عن جهيمان العتيبي

وقال يعقوب الفرحان، للعربية نت، إن "الوقت حان ليتعرّف المجتمع على قصة هجوم الحرم وأسبابها ونتائجها على مجتمعنا".

وأكد الفرحان أنه تم اختياره لدور جهيمان العتيبي في مسلسل "العاصوف" عن طريق عبد الرحمن الزايد الذي طلب منه زيارته في منزله، وأخبره بإسناد شخصية جهيمان العتيبي "وقبلته دون تردد".

وأضاف الفرحان: "الفن ابن الوعي، وأنا مؤمن بأن الجمهور بات أكثر وعيا وأكثر استيعابا، وأنا أرى أن حادثة اقتحام الحرم قصة تخص كل السعوديين، فهي ليست مرتبطة بمنفذيها بل بالأفكار التي أوصلتهم لذلك، وهذا ما جعلني أقبل التحدي في تقمّص شخصية من هذا النوع. دور الفنان هو الوصول لمناطق بعيدة من أجل المتابع".

وتابع الفنان السعودي: "أنا سعيد للغاية، فلا أجمل من أن تكون ضمن فريق مؤمن بأهمية ما يعمل عليه، لذا يبقى مسلسل العاصوف العمل الأكثر مشاهدة في السعودية، والفخر لي بأن أكون ضمن العاملين فيه هذا العام، وهي بلا شك تجربة مهمة لي".

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وحول شخصية جهيمان العتيبي، قال الفرحان: "شخصية جهيمان هي حسب قراءتي شخصية نرجسية، وهذا النوع من الشخصيات تكون الأنانية عالية لديها، ويسهل عليها جذب كثير من الناس حولها، خصوصاً البسطاء وصغار السن. حاولت جمع أكبر قدر من المعلومات عنه، من خلال مذكرات ناصر الحزيمي وبعض الفيديوهات التي وثّقت الحادثة ولقاءات من زاملوه أو التقوه شخصياً".

وأكد الفرحان أن "الممثل المحترف عندما يقدم شخصية حقيقية، يقوم بتحييد ملكة الخيال التي يتمتع بها، ويركز أكثر على البحث، ومع ندرة المعلومات حول الشخصية، كانت المهمة أصعب، ولكن استطعنا الوصول لمقاربة مقنعة.. وكلي ترقب لردة فعل المتابعين".

وكان جهيمان المنتمي للجماعة السلفية المحتسبة قد اقتحم الحرم المكي ومع 200 آخرين، وزعم السيطرة على المكان حتى قيام السلطات بتطهير الحرم المكي منهم.