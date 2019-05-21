مطاحن وايت فلاور تنضم لمجموعة الفقي جروب العالمية



لقد صرح المدير التنفيذي لمطاحن وايت فلاور عن إنضمام مطاحن وايت فلاور إلى مجموعة الفقي جروب العالمية حيث استحوذت مجموعة الفقي جروب على عدد كبير من اسهم شركة وايت فلاور وذلك لتطوير المطاحن وزيادة إنتاجيتها والإرتقاء بصناعة إنتاج وطحن الدقيق إلى الأمام بأجود الماكينات وأحدثها خصوصا في الفترة الأخيرة حيث قامت مجموعة الفقي جروب بعمل دراسة شاملة للمطاحن من حيث الكفاءة والفاعلية الإنتاجية لسد الثغرات وإستغلال الموارد المتاحة الإستغلال الأمثل وفي هذا الخبر سنتكلم بالتفصيل عن استحواذ مجموعة الفقي جروب العالمية على مطاحن وايت فلاور وعن مفاجأه آخرى تهم كل التجار والعاملين بالدقيق الفاخر وذلك ما ستجده في السطور القادمة.

مطاحن وايت فلاور من أكبر منتجي الدقيق الفاخر في مصر

حيث أن مطاحن وايت فلاور تنتج الدقيق الفاخر بكافة أنواعه ولذلك قامت بتحضير مفاجأة لعملاءها الكرام حيث أنها قد أعلنت عن تدشين خط جديد لإنتاج الدقيق الفاخر 72% حيث قامت إدارة المطاحن بالفعل ببدء التشغيل تحت التجربة للخط الجديد والذي يعمل بطاقة 350 طن في اليوم ليصبح إنتاج المطاحن 1070 طن في اليوم وهو إنتاج ضخم جداً يؤكد على قوة وجودة وكفاءة مطاحن وايت فلاور وزيادة الطلب على المنتج هو ما شجع مجموعة الفقي جروب العالمية أن تساهم في عمل الخط الجديد بنفس الكفاءة والفاعلية المطلوبة ووفقاً للمواصفات القياسية العالمية.

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وقد شاركت مجموعة الفقي جروب ومطاحن وايت فلاور في عدة معارض عالمية جعلتها تقوم بتصدير الدقيق الخاص بها للخارج وهو ما يؤكد على جودته حيث شاركت مجموعة الفقي في معرض Food Africa 2018 و أيضاً معرض التجارة الأفريقي البيني في دورته الأولى بالقاهرة InterAfrica 2018 وذلك للوصول لأكبر عدد من العملاء الموثوقين وتحقيق رغبة مجموعة الفقي جروب في الحصول على اسم تجاري خاص بها داخل وخارج مصر يطلبه الكثيرون على مستوى العالم وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة لمجوعة الفقي جروب ومطاحن وايت فلاور.

تناولنا في هذا الخبر العديد من المعلومات الهامة لكل التجار والعاملين بالدقيق الفاخر حيث أكدنا في هذا الخبر استحواذ مجموعة الفقي جروب العالمية على مطاحن وايت فلاور وأيضاّ عن عمل خط جديد لإنتاج الدقيق في المطحن بسعة 350 طن وتناولنا أيضاً مدى جاهزية مطاحن وايت فلاور للتصدير حيث قامت بالفعل بالإشتراك في معارض عالمية للوصول بالإسم الخاص بها إلى العالمية التي يتمناها العديد من منتجي الدقيق في مصر.

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