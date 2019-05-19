شكرا لقرائتكم خبر عن «بارتي مختلط في رمضان».. حفل سحور يجمع فتيات وشبابًا ويُغضب مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: Advertisements تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مأخوذة من تطبيق سناب شات لمشاهير بالسوشيال ميديا في حفل سحور نظمه أحد الفنادق. وانتقد بعض المغردين على مواقع التواصل عبر وسم “#بارتي_مختلط_في_رمضان” ما ظهر في المقاطع بين الشباب والفتيات، معتبرين أن ذلك يخالف عادات وتقاليد المجتمع وخاصة في شهر رمضان.

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