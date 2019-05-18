شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من «النيابة» بشأن «ممثل» أساء لرجال الحد الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت النيابة العامة قرارًا باستدعاء “ممثل”، والتحقيق معه حول صحة مقطع وتغريدات، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتوي على إساءة لرجال الحد الجنوبي.
جاء ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسيئ لرجال الحد الجنوبي، وصور تغريدات، فيها تجاوزات تستحق العقوبة.
وبينت النيابة العامة أنها تقوم برصد التجاوزات، وملاحقة أصحابها حفاظًا على أمن المجتمع، وسلامة أفراده.
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