شاهد.. لماذا تمول قطر الميليشيا الإرهابية في لبيبا؟

سلطت قناة إكسترا نيوز المصرية، الضوء على مستجدات الأوضاع في ليبيا ودور قطر المشبوه في تمويل الميليشيا الإرهابية، وذلك عبر استضافة عدد من الضيوف والخبراء الذين تحدثوا على مدار الأيام الماضية ضمن تغطية القناة للعمليات العسكرية التي يُجريها الجيش الليبي وكواليس الأحداث المتصاعدة في الدولة الشقيقة.

استضاف الإعلامي أحمد أبو زيد، رضا يعقوب الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي لكشف دور قطر في تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية بليبيا.

قال يعقوب إن قطر تقوم بـ4 أدوار للتأثير على المنطقة، حيث تريد أن تلعب دور أكبر من إمكاناتها وتريد السيطرة على المنطقة رغم أنها لا تمتلك هذه القدرات، كما أنها تساعد الاستعمار الفارسي إيران ولهذا أجهضت العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، كما أنها تساعد الجماعات الإرهابية وآوت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية منذ أن طردهم الرئيس جمال عبدالناصر من مصر.

قال إن قطر تدعم أيضًا الجماعات الإرهابية لوجيستيًا وماديًا والدولة الوحيدة التي فتحت منبرًا سياسيًا لقاعدة طالبان الإرهابية في الدوحة، حيث أن لهم مكتبًا سياسيًا ويعتبرون أنفسهم دعاة الإسلام.

أكد أن الدوحة تبحث عن دور سياسي في ليبيا وعن موقف يؤثر في العالم لتكون محط انظاره سياسيًا، وهي "عقدة نفسية"، ولكنها بالمادة (المال) يمكنها أن تؤثر، كما حرصت إكسترا نيوز على نقل فعاليات المؤتمرات الصحفية للمتحدث باسم قائد الجيش الليبي أول بأول والتي يكشف فيها عن أحدث التطورات ومواجهة الميليشيا الإرهابية.

عبر برنامج "ما وراء الحدث"، ناقشت الإعلامية إيمان الحويزي أمس الأربعاء كواليس فشل رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في الحصول على دعم أوروبي لوقف عمليات الجيش في طرابلس، كما استضافت فتحي المجبري رئيس المجلس الرئاسي الليبي الذي تحدث عن أبرز أشكال الدعم المقدم للميليشيات الإرهابية.

أيضًا ناقشت الإعلامية مروج إبراهيم في البرنامج، ما هي الجماعات الإرهابية التي يقاتلها الجيش الليبي لتحرير طرابلس؟ حيث استضافت المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي.

من جهته، قدم برنامج "الآن" تغطية مستمرة لمستجدات الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الإرهابية، حيث حرص عدة مرات على استضافة اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، في لقاءات عبر القمر الصناعي، حيث أجرى الحوار الأخير الإعلامي همام مجاهد، والذي ناقش أيضًا خلال الحلقة محمد عقيلة العمامي المحلل السياسي الليبي.

" style="color:rgb(0,0,0);font-family:'Simplified Arabic', 'Times New Roman';font-size:18.6667px;" width="560">" style="color:rgb(0,0,0);font-family:'Simplified Arabic', 'Times New Roman';font-size:18.6667px;" width="560">" style="color:rgb(0,0,0);font-family:'Simplified Arabic', 'Times New Roman';font-size:18.6667px;" width="560">" style="color:rgb(0,0,0);font-family:'Simplified Arabic', 'Times New Roman';font-size:18.6667px;" width="560">