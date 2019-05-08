تفاصيل "الإقامة الدائمة" في السعودية



اسماء السيد - تواصل المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات تسهم في تعزيز اقتصادها وتوفير بيئة استثمارية متينة تنفيذا لرؤية 2030 التي اعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد وافق مجلس الشورى السعودي اليوم الأربعاء،‏ على مشروع نظام الإقامة المميزة والتي تخص المقيمين في المملكة.

وتشير التفاصيل إلى أن مشروع الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين هما إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.

لجرين كارد السعودي

ويعيد مشروع نظام الإقامة المميزة فكرة الجرين كارد السعودي التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية السعودية 2020 قبل عدة سنوات.

وقال ولي العهد خلال مقابلة مع قناة العربية آنذاك: إن مشروع البطاقة الخضراء، سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافدًا من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.

وحسبما نشرت صحيفة "اندبندنت عربية" فان إصدار هذه الإقامة سيبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أن يقرها مجلس الوزراء السعودي وسيكون منحها مقابل رسوم وتترتب عليها اشتراطات قبل الإصدار.

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ونقلت الصحيفة عن الدكتور سامي زيدان عضو المجلس قوله إن الإقامة التي وافق الأعضاء عليها اليوم لا يترتب عليها منح الجنسية لحاملها إطلاقاً، وتشبه "البطاقة الخضراء" العالمية والمعمول بها في بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأميركية وأضاف : "الحصول عليها ليس متاحا للكل وانما لأقلية من الوافدين المستثمرين حسب اشتراطات معينة ورقابة عالية".

وأكد عضو آخر في مجلس الشورى - فضل عدم ذكر اسمه - أن هذه الإقامة المتميزة لا تعني حصول المواليد الأجانب في الأراضي السعودية عليها، مضيفا على ما ذكره زميله الدكتور زيدان أنه إضافة إلى أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، يضاف إليهم أصحاب التخصصات النادرة والدقيقة ولن تكون بالمجان.

مزايا وشروط

وحسب التقارير فان المقيم وفق التسهيلات الجديدة يمنح مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، بينها حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة أو مجددة بسنة قابلة للتجديد.

وكذلك إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة.

ومن الشروط التي يجب توفرها للمتقدم على الإقامة المميزة جواز سفر ساري المفعول، ولا يقل العمر عن ٢١ عاماً، وإثبات ملاءة مالية، وإن كان داخل المملكة إقامة نظامية، وسجل جنائي خالٍ من السوابق، وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية بما لايتعارض مع الأنظمة المعمول بها.