دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تكشف عن مميزات Picks For You وPersonal References في مساعد جوجل #IO2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

تدعم شركة جوجل مساعدها الإفتراضي بترقية جديدة خلال الفترة القادمة من خلال مميزات Picks For You وPersonal References، إلى جانب ميزة تخصيص رسائل للتذكير.

مزيد من التطورات في خدمات وتقنيات جوجل كشف عنها اليوم في مؤتمر المطوريين، حيث قدمت جوجل اليوم اثنان من المميزات الجديدة Picks For You وPersonal References التي تأتي من عملاق البحث في مساعدها الإفتراضي، هذا إلى جانب ميزة رسائل التذكير القابلة للتخصيص عن طريق الأوامر الصوتية.

وتأتي الميزة الأولى في مساعد جوجل الإفتراضي لتتيح للمستخدم طلب عرض المواقع الخاصة بالمستخدم، والأحداث أو الفعاليات القادمة إلى جانب البودكاست، حيث يمكن للمستخدم توجيه بعض الأسئلة لمكبرات Google Home أو smart display أو هاتف الأندوريد حول الوجبة المقترحة على سبيل المثال، حيث يعمل مساعد جوجل على جلب مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تتوافق مع ذوق المستخدم.

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كما تأتي ميزة أخرى تعرف Personal References لتتيح للمستخدم توجيه أسئلة حول حالة الطقس في محيط شخص قد تم تحديد موقعه مسبقاً في جهات الإتصال، حيث يعمل المساعد الإفتراضي على عرض حالة الطقس في محيط هذا الشخص، كما يمكن تحديد تنبيه للتذكير بحدث محدد أو إحتفال بشخص مقرب للمستخدم ليعمل المساعد على تذكير المستخدم بالإستعداد لهذا الحدث قبل موعد هذا الحدث بفترة محددة.

بينما تقدم جوجل أيضاً ميزة Assignable Reminders التي تدعم المستخدم بتخصيص الرسائل لتذكير أفراد الأسرة على سبيل المثال بالقيام بمهمات محددة، ومن المقرر أن تضاق المميزات الجديدة في صيف هذا العام في تبويب “You” في حساب جوجل.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تكشف عن مميزات Picks For You وPersonal References في مساعد جوجل #IO2019 ظهر على التقنية بلا حدود.