شكرا لقرائتكم خبر عن مساج وعبارات غير لائقة.. «الغذاء والدواء» تستدعي امرأة وشركة منتجات تجميل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استدعت هيئة الغذاء والدواء إحدى المسوقات عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي اليوم السبت نظراً لإعلانها المخالف عن منتج للمساج تضمن عبارات غير لائقة. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر إن “الغذاء والدواء” تتخذ الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية، والشركة المسوقة لمنتج تجميلي؛ بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل. Advertisements

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