انسحب ثم عاد إلى المسرح.. قصة أزمة حفل خالد عبدالرحمن في نجران (فيديو)

جدة - عمرو شويل ظهر الفنان خالد عبدالرحمن، في مقطع فيديو قصير أعلن خلاله إلغاء حفله مساء الیوم في مدينة نجران، إلا أنه ما لبث أن تراجع عن قراره وعاد لصعود المسرح والغناء أمام الجمھور.

خالد عبد الرحمن قال في الفيديو إن الشركة أخلت بشروط كثيرة في العقد فـ”انسحبنا من الحفل”، موضحًا أنه سیقدم شكوى ضده لدى إمارة المنطقة والھیئة العامة للترفیه، مضيفا: “لكل من اشترى تذكرة له الحق إنه يستردها، والشركة راح نحاسبها لأنهم غير مؤهلين لإقامة الحفلات”. ولم يحدد الفنان الشروط التي أخل بھا المتعھد.