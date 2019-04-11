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وأعلنت الشركة السعودية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه "نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان، تعلن عن تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتا حتى إشعار آخر".
وأضافت أنها سوف تعفي جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر.
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وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.
وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تشكيل مجلس انتقالي في البلاد من القوات المسلحة برئاسة الفريق عوض بن عوف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "خلع البشير"... الخطوط الجوية السعودية تصدر بيانا عاجلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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