بعد "خلع البشير"... الخطوط الجوية السعودية تصدر بيانا عاجلا

وأعلنت الشركة السعودية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه "نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان، تعلن عن تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتا حتى إشعار آخر".

وأضافت أنها سوف تعفي جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر.

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وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.

وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تشكيل مجلس انتقالي في البلاد من القوات المسلحة برئاسة الفريق عوض بن عوف.