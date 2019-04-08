شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مفقودة وادي لبن في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تكللت جهود رجال الأمن والمتطوعين للبحث عن مفقودة وادي لبن بالرياض بالنجاح بعد العثور عليها بصحة جيدة. Advertisements وكانت الفتاة نحاء محسن القحطاني – 15 عامًا-، قد اختفت، من أمام منزل أسرتها بضاحية لبن غرب مدينة الرياض، الساعة 3:40 عصر السبت الماضي في ظروف غامضة.

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