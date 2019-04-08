فتح باب التقديم لوظائف بمسمى “كاتب عدل”.. هنا الرابط

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة العدل ممثلة بوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار فتح باب التقديم لوظائف بمسمى (كاتب عدل) على المرتبة (السابعة).

واشترطت وزارة العدل إرفاق المستندات المطلوبة من ضمنها، يلزم إرفاق صورة واضحة من وثيقة التخرج، وصورة لشهادة حسن السيرة والسلوك، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– كاتب عدل (المرتبة السابعة).

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الشروط العامة:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها.

3- لم يسبق وأن صدر عليه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة.

4- لم يسبق وأن حكم عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف.

الطلبات:

1- إرفاق صورة واضحة من وثيقة التخرج (معتمدة).

2- صورة لشهادة حسن السيرة والسلوك (معتمدة).

3- إرفاق تزكيتين علميتين.

4- صورة واضحة من الهوية الوطنية حيث سيتم استبعاد أي طلب لا تكون فيه المستندات المرفقة واضحة وبحجم لا يتجاوز 1 ميجا.

موعد التقديم:

– التقديم بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1440/08/03هـ وينتهي بتاريخ 1440/08/13هـ.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: اضغط هنا