بعد تحريف تصريحاته.. استمع إلى ما قاله البحسني عن الانفصال

نشرت مواقع إخبارية محلية يمنية وعربية نقلًا من موقع "المشهد العربي" تصريحات مغلوطة للواء الركن فرج سالمين البحسني مُحافظ مُحافظة حضرموت، تتعلق برئيه في قضية المُطالبة بانفصال الشمال عن الجنوب.

موقع المشهد العربي أشار إلى أن المُحافظ البحسني تحدث عن أنه لا مفر من فك الارتباط بعد حالة التهميش الممنهج للجنوب، ولكن بعودة محرر اليمن العربي إلى التسجيل الصوتي للحوار مع اللواء البحسني والذي تم بحضور عدد من الصحفيين العاملين بعدد من الصحف والمواقع لم نجد هذا التصريح بل إنه أجاب في أحد الأسئلة بأن تحرير المُحافظات الشمالية سيتم سيتم وهو ما يناقد ما أشار إليه الموقع.

وأضاف اللواء الركن فرج سالمين البحسني في حواره أن من حق أي أحد أن يقول ما يشاء سواء انفصال أو دولة فيدرالية أو دولة مركزية، مشيرًا إلى أنه مع الانفصال لو كانت الوحدة بهذا الشكل، لكن مُحافظات الشمال ستُحرر ستُحرر، في إشارة إلى أنهم لن يرضوا بوحدة مفككة بل وحدة قوية تحت سلطة واحدة بعد القضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي الإجرامية.

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وأشار مُحافظ مُحافظة حضرموت إلى أن النظام القديم الذي كان يضطهد في سياساته المُحافظات الجنوبية لن يعود أبدًا، وهو تأكيد آخر على أنه مع وحدة عادلة تحفظ حقوق كل مواطني اليمن على السواء لا اضطهاد ولا ظلم لأحد.

ويقوم اليمن العربي بإعادة نشر التسجيل الصوتي كتأكيد لما نشره ويأمل أن يتبع المحرريين في موقع المشهد العربي والمواقع الناقلة منه الالتزام بالمهنية وتصحيح الخطأ.

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