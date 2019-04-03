شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. العثور على مفقود «وادي قرن» متوفى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكَّن فريق “ساعد” للبحث والإنقاذ، وعدد من المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، من العثور على المواطن المفقود لافي هليل العصيمي، متوفى بوادي قرن بالطائف.

يذكر أن المواطن العصيمي، فُقد يوم السبت الماضي، بعد خروجه من منزله بالحوية، وتم العثور على سيارته عالقة في الوادي.