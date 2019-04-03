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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف باحثو جامعة تورنتو الكندية أن تحوّل مريض السكري إلى الأطعمة السائلة (الشوربة)، يخفّض وزنه وضغط الدم المرتفع، كما يحسّن حالته الصحية.
ووفق RT، يؤكد الخبراء في تقرير نشرته مجلة Diabetes Care، أن حياة المريض تشهد تحسناً ملحوظاً بمجرد تغيير عاداته الغذائية باستبدال الوجبات بـ«حساء» رغم احتوائها نسبة وكمية البروتينات والكربوهيدرات نفسها، إذ تساهم في فقدان 2.4 كلغم من الوزن الزائد خلال 6 أشهر. كما ستخلصه من مشكلات الهضم.
مشددين على أن السوائل ستسهم في تخفيض ملحوظ لعدد السعرات الحرارية الموجودة في الوجبات ذاتها، دون الشعور بالجوع.
ويقول قائد الدراسة الدكتور جون سيفينبايبر: أثبت البحث فعالية السوائل في تخفيض الوزن لمرضى سكري النوع الثاني، لاسيما أن السمنة ترفع عدد وفيات المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح لمريض #السكري.. تناول وجباتك بهذه الطريقة ولاحظ تحسن صحتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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