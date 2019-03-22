شكرا لقرائتكم خبر عن «المنافسة»: تغريم مطاعم «الرومانسية» 5 ملايين ريال بعد ارتكاب هذه المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: فرضت الهيئة العامة للمنافسة غرامة مالية على شركة “الرومانسية المحدود”، والتي تعمل في قطاع المطاعم بقيمة 5 ملايين ريال. وقالت الهيئة في بيان لها على حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الشركة المخالفة قامت بالاتفاق مع عدد من المنافسين على رفع وتثبيت الأسعار. وبيّنت الهيئة أن قرار المخالفة مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض لعام 1440هـ.

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