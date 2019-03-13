شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ يصيب «فيسبوك» و«انستقرام» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أُصيبت شبكتا “فيسبوك” و”إنستقرام” للتواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، بعطل فني مفاجئ أعاق وصول المستخدمين للموقعين، في العديد من الدول.
وأفادت “فيسبوك” بأنه على علم بأن بعض الأشخاص لديهم مشكلة في الوصول إلى تطبيقات الشركة.
وبحسبما ذكرت التقارير الإخبارية فقد اشتكى مستخدمو الموقع الأزرق من عدم قدرتهم على استخدام الموقعين.
وانتشر وسم (هاشتاق) على موقع “تويتر”، حمل اسم (facebookdown#)، تضمّن عشرات التغريدات عن تعطل “فيسبوك” عن العمل.
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