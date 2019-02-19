شكرا لقرائتكم خبر عن «مسن» يتحرش بموظفة في مستشفى القنفذة.. و«الصحة» تحقق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مقطع فيديو لمسن يتحرش بإحدى منسوبات مستشفى القنفذة العام.
ويظهر المقطع طلب منسوبات المستشفى التصوير مع المسن نظراً لشهرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المسن بعد التقاطهن للصور قام بحركة غير أخلاقية.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، أن مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور عبدالله الغروي، وجَّه إدارة المتابعة بصحة القنفذة بالتحقيق في المقطع الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بمستشفى القنفذة العام.
وشدد المتحمي على سرعة رفع نتائج التحقيق بصفة عاجلة جداً؛ ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر «مسن» يتحرش بموظفة في مستشفى القنفذة.. و«الصحة» تحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.