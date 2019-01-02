الكشف عن ملابسات واقعة الرقص مع جثث المشرحة في السعودية

وشدد البقمي لصحيفة "عكاظ"، على أن اقتحام الجامعة غير مسموح.

وعلق البقمي على مقطع تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عددا من الأشخاص داخل مشرحة كلية الطب بالجامعة وهو يرقصون.

وأوضح البقمي أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بإشراف عميد كلية الطب، وعضوية مدير المستشفى الجامعي.

وتبين أن التصوير تم مساء الاثنين الماضي، وتم التوصل إلى مصور المقطع واتضح أنه شاب مقيم من جنسية عربية يعمل في الشركة المتعاقدة للتشغيل والصيانة في المركز الطبي الجامعي.

وتم استدعاء الجاني الذي اعترف بفعلته بإحضار 4 من أصدقائه (سعوديين) من خارج الجامعة، وأحيلت الواقعة إلى الجهات الأمنية.

وظهر في الفيديو الشبان الخمسة وهو يرقصون وتصدر منهم عبارات مسيئة أثناء فتح أغطية الجثث والسخرية منها.