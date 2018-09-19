بدوت تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 19-09-2018 دوري ابطال اوروبا

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يلتقي ليفربول بقيادة الدولي الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد في مواجهة من العيار الثقيل تأتيكم الأربعاء في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مباراة مرتقبة يحل خلالها بطل الدوري الاسباني بقيادة لوكا مودريتش وكروس وجاريث بيل وكتيبة من نجوم الملكي في مباراة نارية مع النادي العريق روما ومواجهة مثيرة أمام دي روسي ورفاقه، في لقاء يبحث خلاله الفريقان عن تحقيق نتيجة قوية يدشنان بها انطلاقتهما في المسابقة الأوروبية الكبرى.

موعد مباراة ريال مدريد وروما

مباراة ريال مدريد (مودريتش) وروما موعدك معها سيكون يوم الأربعاء 19 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة 21.00 بتوقيت القاهرة وستبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة بتعليق الزميل رؤوف خليف، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

وستذاع مباراة ريال مدريد مع روما في دوري أبطال أوروبا مباشرةً وحصرياً عبر قناة "beIN SPORT 1" بصوت المعلق حفيظ دراجي.

وستنقل المباراة عبر قناة IDMAN TV من خلال التردد 11169 على قمر AzerSpace 46والإستقطاب أفقي ومعدل الترميز 20400، وقناة Iran TV3 من خلال التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902.

ريال مدريد Vs روما.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الأولى).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ملعب سانتياغو برنابيو

المعلق : رؤوف خليف .

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

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8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

كما يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وروما بالتعليق باللغة الإنكليزية على قناة beIN SPORTS HD11.

حقائق هامة

ويقع فريق ريال مدريد الإسباني في المجموعة القوية التي تضم فرق؛ سسكا موسكو الروسي وروما الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

وتقابل الفريقان معاً في 10 مباريات سابقة حيث انتصر الريال في 6 مواجهات وفاز روما في 3 لقاءات بينما تعادلا في مباراة واحدة، وسجل ريال مدريد 19 هدفاً في حين أحرز روما 9 أهداف.

ويدخل ريال النسخة الحالية بدون سلاحه الهجومي الفتاك، الهداف التاريخي للمسابقة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (121 هدفا، بحسب الموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي) المنتقل هذا الصيف إلى يوفنتوس، ومهندس "هاتريك" المواسم الثلاثة الأخيرة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان

لكن الجناح الدولي الويلزي غاريث بايل، المستفيد الأكبر من رحيل رونالدو، شدد على أن الفريق الذي يدربه هذا الموسم الإسباني جولن لوبيتيغي "يمكن أن يكون أفضل" مضيفاً "هذه بداية جديدة وتحد جديد، نحن مستعدون".

وساهم انتقال رونالدو في منح بايل فرصة أكبر للبروز والمشاركة كأساسي.

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البث المباشر – مشاهدة مباراة ريال مدريد بمشاركة الكرواتي لوكا مودريتش ضد روما

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