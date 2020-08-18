استطلاع هلال شهر محرم 1442| موعد رأس السنة الهجرية 1442 – 2020 في مصر والسعودية والدول العربية موعد رأس السنة الهجرية 1442 – 2020 في مصر والسعودية والدول العربية أيام قليلة تفصلنا عن بداية عام هجري جديد حيث يستقبل مسلمي العالم أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1442، وتقرر الكثير من الدولة العربية إعطاء الموظفين إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ولذلك سنقدم لكم في السطور التالية موعد رأس السنة الهجرية 1442 – 2020 في جميع الدول العربية، للاستعداد لاستقبال هذه المناسبة التي يحتفل بها الكثير من مختلف أنحاء العالم الإسلامي كما يستعد الجميع لصيام يومي التاسع والعاشر من شهر محرم اتباعًا للسنة النبوية واحتفالًا اليوم الذي نجى فيه الله سبحانه وتعالى موسى من فرعون وقومه.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر محرم 1442

رأس السنة الهجرية، تستطلع دار الافتاء المصرية غدا الاربعاء الموافق 19 أغسطس 2020، 29 من ذى الحجة 1441 تستطلع هلال شهر محرم لعام الجديد 1442، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بإن يوم الخميس 20 أغسطس إجازة رسمية مدفوعة لكافة قطاعات الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

موعد رأس السنة الهجرية 1442 – 2020

أوضحت الدراسات الفلكية بعدد من الدول العربية حسب الاعتماد على حركة القمر باستخدام الأجهزة المتطورة والجديدة التي ترصد حركة النجوم في السماء موعد غرة محرم 1442 ورأس السنة الهجرية 1442 – 2020 والذي يعتبره الكثير من الدول العربية إجازة رسمية للموظفين، وقد أعلنت كل من مصر والمملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 هو أول أيام شهر محرم 1442، وبذلك يودع العالم الإسلامي عام 1441 الهجري يوم الأربعاء 19 أغسطس الجاري وهو آخر أيام السنة الهجرية ويوم استطلاع هلال شهر محرم 1442.

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موعد أول محرم 1442 هجرية/اول العام الهجرى الجديد 1442 هجريا

تعرف على: موعد اجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1442 هـ فى السعودية ومصر وباقي الدول العربية

رأس السنة الهجرية 1442 – 2020 في الدول العربية

كما أوضح الخبراء أن في حالة عدم رؤية هلال شهر محرم المقبل في السماء يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس فبذلك يكن يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 هو المتمم لشهر ذي الحجة الجاري 1441 على ان يبدأ شهر محرم يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس وتبدأ معه أول أيام العام الهجري الجديد 1442 أعاده الله علينا وعليكم بالخير، ويضم شهر محرم واحدة من المناسبات التي يحتفل بها المسلمين في مختلف أنحاء العالم وهو يوم عاشوراء يوم نجاة موسى من فرعون يصادف نفس اليوم وفاة الحسين بن علي حفيد نبي الله صلى الله عليه وسلم لذلك يعتبره الشيعة يوم حزن وعزاء.